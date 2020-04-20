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النفط الأمريكي ينهار والبرميل يصل إلى "-8.6" دولار للبرميل

08:36 م الإثنين 20 أبريل 2020
النفط الأمريكي ينهار والبرميل يصل إلى "-8.6" دولار للبرميل

النفط الأمريكي

وكالات

في تطور جديد لأسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي، قد يتضطر البائعين إلى دفع مبالغ للمشترين، لآخذ عقود النفط، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، خسائر متسارعة بشكلاً ملحوظ، حيث وصل سعر البرميل الواحد لأقل من الصفر، وحققت العقود خسائر قدرت بـ120% ليصل سعر البرميل إلى -3.7 دولار للبرميل الواحد.

ودقائق قليلة، وسجلت خسائر أكبر، ووصلت إلى 147% ليصل سعر البرميل إلى -8.60 دولار فقط، حسبما ذكرت رويترز.

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