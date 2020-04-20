الصحة العالمية: حذرنا من مخاطر كورونا ولا نخفي معلومات بشأن الوباء

وكالات

نفى الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدًا أن المنظمة لم تخفي شيئًا.

وشدد المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على أن المنظمة حذرت من اليوم الأول لظهور الوباء من مخاطره.

وكان الرئيس الأمريكي، اتهم المنظمة، بالتستر على الصين في قضية كورونا المستجد، زاعمًا بأنها نشرت معلومات مضللة حول الوباء، ولم تحذر منه، ولم تعلن عنه جائحة عالمية إلا بعد وفاة الآلاف حول العالم.

وحجب ترامب، المساعدات الأمريكية، عن المنظمة والتي تقدر بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا.