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4 قتلى جراء انفجار قنبلة قديمة بمدينة المفرق الأردنية

02:37 م الإثنين 20 أبريل 2020
4 قتلى جراء انفجار قنبلة قديمة بمدينة المفرق الأردنية

القوات الاردنية - ارشيفية

عمان- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بمقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص جراء انفجار قنبلة قديمة بمدينة المفرق شمالي الأردن.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، على موقعها الإلكتروني، عن مصدرين أمنيين، أن الانفجار وقع في الوسط التجاري بحي الفدين بمدينة المفرق.

وقال أحد المصدرين إن هناك العديد من الإصابات، بعضها بحالة خطيرة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى.

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