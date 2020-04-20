ترامب: نقترب من اتفاق مع الديمقراطيين بشأن الاستجابة لكورونا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، ومن المحتمل الإعلان عنه غدًا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن الاتفاق يتعلق بالتمويل وآليات مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهناك مشروع قانون للاستجابة لأزمة كورونا، يسعى الديمقراطيين والجمهوريين من الاتفاق بشأنه، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وحسب "رويترز" قال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم الأحد، إنه يقترب من التوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأن مشروع قانون جديد لمكافحة فيروس كورونا.

وقال شومر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق الليلة أو صباح الغد".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن خطة ترامب للإلغاء التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في البلاد وفتح الاقتصاد تدريجيًا.