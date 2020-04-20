مقتل وإصابة اثنين من الشرطة الاتحادية العراقية في هجومين بكركوك
بغداد - (د ب أ)
ذكرت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن أحد عناصرها قتل وأصيب آخر في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم داعش في محافظة كركوك.
وأبلغت مصادر في الشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "أحد عناصر الشرطة الاتحادية قتل برصاص عناصر داعش في قرية مريم بيك جنوبي مدينة كركوك، فيما أصيب آخر في هجوم للتنظيم ضد قوات الشرطة الاتحادية قرب قضاء الدبس بجبال الغرة".
وذكرت المصادر، أن الهجومين وقعًا بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن، عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوة البرية وقائد الفرقة الخاصة إلى محافظة كركوك لدراسة تنفيذ عملية أمنية كبيرة في محافظة كركوك بعد اتساع العمليات التي ينفذها تنظيم داعش في المحافظة.
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