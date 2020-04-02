الصين تتعهد بمواصلة دعم أفغانستان في مكافحة "كورونا"

كابول- (أ ش أ):

سلمت الصين، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من معدات وقائية لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى الحكومة الأفغانية وتعهدت بمواصلة تقديم المساعدة لكابول في حدود قدرات بكين.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن السفير الصيني لدى أفغانستان وانج يو، قوله، في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إن الصين صديق تقليدي لأفغانستان. ولقد كانت الصين أول من عاني من فيروس "كورونا". ولكنها تغلبت على الصعوبات وها هي الآن تساعد المجتمع العالمي.

وأضاف: "أنقل تحيات الصين حكومة وشعبًا لأصدقائنا الأفغان. أود أن أؤكد لكم أن الصين سوف تتعاون دائمًا مع الشعب الأفغاني لمكافحة الوباء وستواصل تقديم المساعدة في حدود قدرتنا".