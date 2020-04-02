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الصين: تمكنا من إعادة 1457 من رعايانا في الخارج على متن 9 رحلات

10:54 ص الخميس 02 أبريل 2020
الصين: تمكنا من إعادة 1457 من رعايانا في الخارج على متن 9 رحلات

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

بكين- (د ب أ):

قال نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو شيو، اليوم الخميس، إن بلاده نظمت تسع رحلات طيران عارض خلال شهر مارس الماضي، وأنها تمكنت من إعادة 1457 مواطنا صينيا من الخارج.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الاخبارية الصينية عن المسؤول الصيني قوله فى مؤتمر صحفى ببكين، إن المواطنين العائدين بينهم طلاب، وأنهم عادوا من إيران وإيطاليا ودول أخرى.

وقال إن الوزارة خصصت 500 ألف مجموعة تضم "مستلزمات صحية"، ووزعتها على الدول التي يتركز لديها الطلاب الصينيين المغتربين، مشيرا إلى أن تلك المستلزمات تضمنت أكثر من 11 مليون قناع طبي، و500 ألف من المواد المخصصة للوقاية من الأوبئة والإرشادات.

الخارجية الصينية ما تشاو شيو فيروس كورونا

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