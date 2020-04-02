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ترامب: حذرت إيران من أي هجمات ضد قواتنا ومصالحنا في العراق

12:18 ص الخميس 02 أبريل 2020
ترامب: حذرت إيران من أي هجمات ضد قواتنا ومصالحنا في العراق

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إنه حذر إيران من رد قوي إذا تمت مهاجمة قواتنا في العراق.

وتابع ترامب، أن الولايات المتحدة، تتخذ إحتياطاتها في العراق، وسيكون الرد قاسي على الإعداء حال مهاجمة القوات أو المصالح الأمريكية هناك.

وأضاف، أنهم لديهم معلومات بشأن هجمات محتملة إيرانية ضد القوات الأمريكية في العراق، متابعًا: "لن أفصح عن مزيد من المعلومات".

وعن أعداد الإصابات التي أعلنتها الصين، حول فيروس كورونا، أكد ترامب، أنه لا يعلم ما إذا كانت الصين صادقة بشأن أعداد إصابات كورونا فيها.

دونالد ترامب فيروس كورونا إيران العراق

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