نقابة نيجيرية تنهي تهديدها بتعليق تصدير النفط بعد الإفراج عن عمال

لاجوس - (د ب أ)

دعت نقابة لصناعة النفط في نيجيريا، إلى إلغاء خطط تنظيم إضراب كان يهدد صادرات النفط الخام للبلاد، بعدما أطلقت السلطات سراح عمال متهمين بانتهاك قواعد تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الجمعية النيجيرية لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي علقت الإضراب قبل ساعات من بدئه منتصف ليل الأحد/الاثنين.

وكانت النقابة المعروفة باسم "بينجسان" تخطط لتعليق عمليات تشغيل كل منشآت تصدير الخام احتجاجات على اعتقال 21 عاملا تابعا لشركة إكسون موبيل كورب من جانب السلطات في ولاية ريفرز، حسبما ذكرت في بيان عبر البريد الكتروني.

وقالت النقابة إن السلطات اتهمت في البداية العمال بانتهاك القيود على حركتهم. غير أن العمال تم الإفراج عنهم اليوم الأحد، وتراجعت "بينجسان" عن تهديدها، وفقا لتصريحات مسؤول بالنقابة بالهاتف لوكالة بلومبرج في وقت لاحق من اليوم.

ولطالما تعرضت نيجيريا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لحالات تعطل للإنتاج والتصدير لخام النفط بسبب اضطرابات في منطقتها الواقعة في الجنوب الشرقي. وتمثل "بينجسان" الموظفين الإداريين بقطاع النفط في نيجيريا.