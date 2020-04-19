رئيس وزراء إيطاليا يشدد على سندات كورونا للتصدي لتداعيات الفيروس

روما - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، من جديد إلى مزيد من التضامن الأوروبي، وإصدار سندات مشتركة للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال كونتي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر، غدًا الاثنين، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقًا "إننا نتعرض لأكبر صدمة منذ الحرب الأخيرة، ولهذا السبب، يتعين على أوروبا أن تقدم إجابة تكون على مستوى الاحداث".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج "إلى كامل قوته" من أجل التعامل مع الأزمة بإصدار سندات مشتركة.

وتابع كونتي إنها "ليست مسألة تقاسم ديون الماضي أو المستقبل، ولكن فقط أن نبذل جميعنا هذا الجهد غير العادي معا".

ويعتزم زعماء الدول وحكومات 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي عقد قمة أخرى عبر دائرة تليفزيونية مغلقة يوم الخميس المقبل.

وكان وزراء المالية قد وضعوا بالفعل حزمة إنقاذ بشأن فيروس كورونا بقيمة تصل إلى 540 مليار يورو (587 مليار دولار). كما تمت الموافقة على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، لكن من دون تفاصيل.

ويدور جدل بين دول الاتحاد بشأن ما إذا كان يتم استخدام سندات مشتركة، يطلق عليها سندات كورونا، من أجل التمويل.

وروج كونتي لسندات كورونا مجددًا قائلاً إن "هذا التضامن محدد للغاية ومحدود الوقت. وسيعززنا بشكل هائل في الأسواق".

وقال إنه سيبعث برسالة سياسية قوية للعالم مفادها أن "أوروبا قوية وكيان واحد".

وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بجائحة فيروس كورونا.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة من حيث الاصابات والوفيات على مستوى العالم ، فقد بلغت الأصابات 178972والوفيات 23660، بحسب بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية.