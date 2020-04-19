بكين تعيد فتح 30 بالمئة من مواقعها السياحية الكبرى

بكين - (د ب أ):

أعادت بكين فتح 73 من مواقعها السياحية الرئيسية أو 30.7 بالمئة من إجمالي مواقعها السياحية، فيما يتراجع وباء فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وجميع تلك المناطق، منتجعات مناظر طبيعية مفتوحة، وفقا لمتطلبات مكتب بلدية بكين للثقافة والسياحة في خطة لإعادة فتح المناطق السياحية.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد افتتاح المواقع السياحية الداخلية.

وقال نائب رئيس شركة سياحة "المدينة المائية"، جين لينشينج إن المنتجع سيعزز الخدمات التي لا يكون هناك اتصالا فيها، مثل ماكينات دفع فواتير المحمول وماكينات التذاكر الالكترونية وماكينات الارشاد لتجنب الإصابات.

وطبقا لأحد المسؤولين بالمكتب فإن المواقع السياحية التي ستستأنف العمليات لن تتلقى أكثر من 30 بالمئة من أقصى عدد للزائرين في الوقت الحالي.