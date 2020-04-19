عبر الفيديو.. بوتين يخاطب المسيحيين الأرثوذكس الروس بعيد الفصح
موسكو- (د ب أ):
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو، الأحد، لملايين المسيحيين الأرثوذوكس، الذي يحتفلون بعيد الفصح، بعد أسبوع من احتفالات الكنائس الغربية- في خضم وباء فيروس كورونا.
وأعرب بوتين عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو يتزامن مع احتفالات عيدالفصح وهي الأهم في التقويم المسيحي الأرثوذوكسي.
وقال الرئيس الروسي" كل شيء سيكون جيدا بمساعدة الرب"، وكان بوتين يجلس ،خلال الكلمة، بشكل مريح على كرسي بذراعين أمام مدفأة.
وهذا العام امتنع بوتين(67 عاما) عن زيارته المعتادة في عيد الفصح لكاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، وهي الكنيسة المركزية حسب التقاليد الارثوذوكسية الروسية.
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