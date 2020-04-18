سفارة مصر ببودابست: رحلة عودة للمواطنين العالقين باليونان وصربيا والمجر الأربعاء

المجر - (أ ش أ)

أعلنت سفارة مصر في بودابست، اليوم السبت، أنه تقرر تنظيم رحلة عودة للمواطنين العالقين في كل من اليونان وصربيا والمجر، بحيث يتم تضمين المواطنين العالقين بالمجر الحالات الحرجة وطلبة المنح من فئة البكالوريوس.

وأضافت السفارة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرة المصرية ستقلع من مطار بلجراد الدولي، يوم الأربعاء المقبل، ويجري العمل علي تنظيم الانتقال من بودابست الي بلجراد بحافلة.

وأشارت إلى أن السلطات في القاهرة، أفادت بأن المواطنين العائدين يتحملون ثمن تذكرة السفر وتكلفة الإقامة بالحجر الصحي، وكذا تكلفة الرحلة بالحافلة من بودابست إلي بلجراد، علماً بأن الدفع يتم مقدماً للشركة الناقلة من خلال الفيزا أونلاين أو من خلال مكاتب شركة "Air Cairo" بالقاهرة.

ودعت السفارة، المواطنين ممن لديه الرغبة في العودة على متن الرحلة المشار إليها ووفقًا للشروط الموضحة سرعة موافاة السفارة بياناتهم على البريد الإلكتروني للسفارة

"egyptembassybudapest@yahoo.com" متضمنة صورة جواز السفر الخاص به وصورة تأشيرة الدخول ورقم الهاتف الخاص به بشكل فوري، وفي موعد أقصاه الثانية عشر ظهر يوم ٢٠ أبريل الجاري، وذلك حتي يتسني استكمال الإجراءات اللازمة.