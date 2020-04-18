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بومبيو يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران

06:08 م السبت 18 أبريل 2020
بومبيو يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي ، اليوم السبت، إلى تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.
وقال بومبيو في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بعد ستة أشهر من اليوم".
وأضاف: "يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يمدد هذا الحظر قبل أن يتفاقم العنف في إيران ويبدؤون (الإيرانيون) سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط .. الوقت يمضي بسرعة "، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

مايك بومبيو واشنطن مجلس الأمن الدولي إيران

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