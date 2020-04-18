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السعودية: صلاة التراويح في المسجد النبوي دون حضور المصلين قائمة حتى الآن

03:41 م السبت 18 أبريل 2020
السعودية: صلاة التراويح في المسجد النبوي دون حضور المصلين قائمة حتى الآن

المسجد النبوي

الرياض- (د ب أ):

أعلن الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي في السعودية جمعان عسيري أن صلاة التراويح سوف تقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكن دون حضور مصلين.

وأضاف عسيري، في تصريحات لقناة "إم بي سي" السعودية اليوم السبت:"ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد على أهبة الاستعداد".

وكان مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قال أمس الجمعة، إن "صلاتي التراويح والعيد ستكون في البيوت" وذلك "إذا استمرت كورونا".

المسجد النبوي صلاة التراويح فيروس كورونا

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