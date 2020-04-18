ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 8 حالات في قطر
الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في قطر إلى ثماني حالات.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إلى تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 5008 حالات.
وأشارت إلى تسجيل 46 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 510 حالات .
وأوضحت أن 4490 إصابة تخضع للعلاج حاليا ، لافتة إلى فحص 1811 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 60139 .
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