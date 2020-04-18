مجهولون يهاجمون مقر صحيفة يونانية بقنابل حارقة

أثينا- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة كاثماريني اليونانية، أن مجهولين ألقوا قنبلتين حارقتين على مقرها ومجموعة تلفزيون وراديو (سكاي) SKAI.

وأوضحت مصادر شرطية - حسبما أفادت النسخة الإنجليزية للصحيفة - إن أربعة أشخاص اقتربوا من المبنى وألقوا القنبلتين ولاذوا بالفرار.

وأوضحت الشرطة، أن إحدى القنبلتين انفجرت في فناء المبنى بينما أصابت الأخرى شرفة بالدور الأول لتحدث به أضرارًا طفيفة.

وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة - إن أي محاولة من شأنها إثارة الذعر والترهيب ستفشل.