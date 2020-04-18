ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 6 حالات في سلطنة عمان
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في السلطنة إلى ست حالات.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إلى تسجيل 111 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 1180 حالة .
وأضافت أن الاصابات الجديدة توزعت إلى 33 حالة لعمانيين، و78 حالة لغير عمانيين، لافتة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 176 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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