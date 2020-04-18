قاض مكسيكي يأمر بإطلاق سراح المهاجرين المعرضين للخطر بسبب "كورونا"

مكسيكو سيتي - (د ب أ):​

أمر قاض اتحادي مكسيكي، الجمعة، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في مراكز الهجرة في المكسيك الذين ينتمون إلى مجموعات معرضة بشكل خاص للخطر بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وأمر القاضي بضرورة أن تمنح السلطات المكسيكية حقوق الإقامة المؤقتة والوصول إلى الرعاية الصحية للمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من حالات مرضية مزمنة.

وقدمت حوالي 40 منظمة مدنية طلبا للإفراج عن المهاجرين، وأكدت تلك المنظمات أن السلطات فشلت في حماية السلامة البدنية والمعنوية للمهاجرين فيما يتعلق بتفشي الوباء الحالي.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين سيجري إطلاق سراحهم من إجمالي 65 مركز احتجاز للهجرة في أنحاء البلاد.

كما أمر القاضي بتنفيذ جميع بروتوكولات الوقاية الصحية اللازمة والبحث عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض محتملة وذلك لمنع انتشار الفيروس.