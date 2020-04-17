موسكو تسجل 21 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
موسكو - (أ ش أ):
أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الجمعة، وفاة 21 مريضا بالفيروس بالعاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مقر العمليات في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إن جميع حالات الوفاة كان لديها أمراض مصاحبة.
وأضاف البيان "توفي 21 مريض في موسكو تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)".
وكشف البيان أنه من بين حالات الوفاة مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وضغط الدم.
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