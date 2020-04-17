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لافروف وبومبيو يؤكدان استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق لتجاوز كورونا

08:30 م الجمعة 17 أبريل 2020
لافروف وبومبيو يؤكدان استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق لتجاوز كورونا

سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي، استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - بأن لافروف وبومبيو أجريا، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا جاء استمرارا للمكالمات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، في 9 و10 و11 و12 أبريل الحالي.
وأوضحت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية "واصلا تبادل الآراء بشأن الأوضاع في العالم الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية".
وأكد لافروف وبومبيو، حسب البيان، استعداد الجانبين لمواصلة تنسيق الإجراءات في مصلحة تجاوز هذه التحديات الحادة في أسرع وقت ممكن.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف موسكو مايك بومبيو فيروس كورونا أمريكا

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