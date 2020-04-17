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الحكومة الألمانية تدافع عن التخفيف المحدود لقيود كورونا

01:09 م الجمعة 17 أبريل 2020
الحكومة الألمانية تدافع عن التخفيف المحدود لقيود كورونا

الحكومة الألمانية تدافع عن التخفيف المحدود لقيود ك

برلين- (د ب أ):

دافعت الحكومة الألمانية عن التخفيف المحدود حاليا للقيود المفروضة على الحياة العامة بغرض مكافحة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إن القيود التي فُرضت على الحياة العامة في الأسابيع الماضية هي التي مكنت من اتخاذ خطوات حذرة صغيرة نحو إعادة الفتح، وأضاف: "نحن لا نقف حاليا على أرض صلبة"، موضحا أنه لا يوجد ضمانات لاستمرار اعتدال منحنى الإصابات، مشيرا إلى أنه سيُجرى مراجعة خطوات التخفيف كل 14 يوما.

وبالنسبة للمتاجر أوضح زايبرت أنه يمكن أيضا بالتأكيد تنظيم تدابير وقائية داخل المتاجر الكبيرة مثل الحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد، موضحا في المقابل أنه يجب هنا الوضع في الاعتبار أن فتح المتاجر الكبيرة قد يؤدي إلى تدفق أكبر للأفراد إلى وسط المدن أو داخل الحافلات والقطارات، ما قد يمثل المزيد من فرص العدوى، وقال: "لسنا قادرين بعد على تنظيم مناطق مشاة مكتظة على نحو طبيعي".

ووفقا لقرار الحكومة الاتحادية والولايات، ستتمكن المتاجر التي تصل مساحة البيع فيها إلى 800 متر مربع من إعادة الفتح اعتبارا من الأسبوع المقبل. وهناك انتقادات من الأوساط التجارية بسبب حد الـ800 متر مربع.

تجدر الإشارة إلى أن متاجر المواد الغذائية الكبيرة مفتوحة بالفعل خلال الأزمة.

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