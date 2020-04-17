ترامب: أي ولاية ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد تبدأ من الغد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ٢٩ ولاية جاهزة للبدء في تنفيذ خطة إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلته فضائية العربية، أن أي ولاية أمريكية جاهزة للبدء ترى نفسها جاهزة لخطة فتح الاقتصاد عليها البدء في تنفيذها من االغد.

وأوضح أن إدارته ستواصل تقييد حركة القادمين من الخارج حتى بعد إعادة فتح الولايات.

‏ وقال ترامب إن الإدارة ستحافظ وبكل صرامة على التباعد الاجتماعي في ظل تنفيذ إجراءات الفتح.

وأوضح أن حكام الولايات الأقل تأثرا بالفيروس والتي سيبدأ بها إجراءات إعادة الفتح سيكونوا هم المشرفين على تلك العملية، وسيقدمون تقارير حول المستجدات.

وأكد ترامب، إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال، إن إدارته تعتمد خطة تسير على ثلاث مراحل لاستعادة الاقتصاد.

وأضاف "تنفيذ تلك الخطة ستتم بطريقة حذرة، ويمكن لبعض الولايات أن تفتح قبل الأخرى، واستراتيجياتنا سوف تحمي كبار السن وغيرهم من المعرضين للمخاطر مثل القوات العسكرية وأصحاب المهارات والمواهب لمتابعة سير الأعمال".

وأكد ترامب، أن الإغلاق لن يستمر طويلا، وأنه لا بد من عودة الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى للعمل.

هذا وأوضح أن الولايات المتحدة فعلت تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا.

وأضاف، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما على الفيروس.