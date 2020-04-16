التحالف يرصد 100 خرق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال 24 ساعة

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن خروق ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار بلغت 100 خرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف، في بيان، نقلته فضائية العربية، أن قواته تطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك في الجبهات.

قرر التحالف، منذ أيام وقف إطلاق النار، بدءا من الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك على خلفية المخاوف من وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلد الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.