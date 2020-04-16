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وزير مالية ألمانية يطالب البنوك الأوروبية بالمرونة في ظل أزمة كوورنا

05:58 م الخميس 16 أبريل 2020
وزير مالية ألمانية يطالب البنوك الأوروبية بالمرونة في ظل أزمة كوورنا

وزير المالية الألماني أولاف شولتس

بروكسل - (د ب أ):

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن رغبته في رؤية تفسير أكثر مرونة لقواعد تعاملات البنوك الأوروبية خلال أزمة كورونا.

وقال شولتس قبيل لقاء مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيدو كونفرانس) اليوم الخميس إنه يمكن للبنوك أن تمد عملاءها بالقروض بصورة أكثر تيسيرا، واصفا ذلك بأنه يمثل خطوة قوية ومناسبة لدعم الشركات الأوروبية في خضم الأزمة.

وأثنى شولتس على توصل المجموعة الأوروبية لحل وسط الأسبوع الماضي، بالاتفاق على تخصيص أكثر من 500 مليار يورو كحزمة إنقاذ للوظائف والشركات والدول المدينة في الاتحاد الأوروبي.

ويناقش الوزراء الأوروبيون اليوم عددا من الموضوعات، التي تشمل برنامج تأمين نظام العمل الجزئي الذي يمثل ضرورة لإجراء منظم يمهد الطريق أمام إصدار تشريع في هذا الشأن، إضافة إلى السماح باستخدام مرن لقواعد البنوك، ومطالبتها بالتخلي حاليا عن توزيع أرباح أسهمها.

أولاف شولتس ألمانيا الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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