وزير مالية ألمانية يطالب البنوك الأوروبية بالمرونة في ظل أزمة كوورنا
بروكسل - (د ب أ):
أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن رغبته في رؤية تفسير أكثر مرونة لقواعد تعاملات البنوك الأوروبية خلال أزمة كورونا.
وقال شولتس قبيل لقاء مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيدو كونفرانس) اليوم الخميس إنه يمكن للبنوك أن تمد عملاءها بالقروض بصورة أكثر تيسيرا، واصفا ذلك بأنه يمثل خطوة قوية ومناسبة لدعم الشركات الأوروبية في خضم الأزمة.
وأثنى شولتس على توصل المجموعة الأوروبية لحل وسط الأسبوع الماضي، بالاتفاق على تخصيص أكثر من 500 مليار يورو كحزمة إنقاذ للوظائف والشركات والدول المدينة في الاتحاد الأوروبي.
ويناقش الوزراء الأوروبيون اليوم عددا من الموضوعات، التي تشمل برنامج تأمين نظام العمل الجزئي الذي يمثل ضرورة لإجراء منظم يمهد الطريق أمام إصدار تشريع في هذا الشأن، إضافة إلى السماح باستخدام مرن لقواعد البنوك، ومطالبتها بالتخلي حاليا عن توزيع أرباح أسهمها.
الخبر التالى:فلسطين تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2505
عدد المصابين
-
553
عدد المتعافين
-
183
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان