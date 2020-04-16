عدد إصابات المملكة المتحدة بكورونا يتجاوز 100 ألف إصابة

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية بالمملكة المتحدة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى أكثر من 13700 حالة بعد تسجيل 861 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز المئة ألف إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن "عدد الوفيات خلال 24 ساعة بلغ 861 ليصل الإجمالي إلى 13729"، ما يعد المعدل اليومي الأكبر في عدد الوفيات منذ خمسة أيام حينما سجلت السلطات في الحادي عشر من أبريل أكثر من 900 حالة وفاة بالفيروس القاتل.

وأضافت الوزارة "وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 103093 حالة، بعد ثبوت إصابة 4618 شخصًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، وهو معدل شبه ثابت للإصابات خلال الأسبوع الجاري.

وفرضت السلطات البريطانية إغلاقا عاما على البلاد من أجل السيطرة على سرعة تفشي الوباء.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.