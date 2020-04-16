طاقم محطة الفضاء الدولية الجديد يتسلم مهامه

موسكو- (د ب أ):

تسلم طاقم محطة الفضاء الدولية الجديد مهامه، بينما يتأهب الطاقم القديم لرحلة العودة إلى الأرض اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، في بيان، أن رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا "قام في مراسم بتسليم القيادة" هذا الأسبوع إلى رائد الفضاء الأميكي كريستوفر كاسيدي.

والمحطة، التي تضم بصورة رئيسية روادا من الولايات المتحدة وروسيا، مكلفة بإجراء التجارب العلمية التي يستحيل إجراؤها على سطح الأرض. وتدور المحطة في مدار يبعد عن الأرض بنحو 400 كيلومتر.

ومن المقرر أن يعود سكريبوتشكا ورائدا الفضاء الأمريكيان أندرو مورجان وجيسيكا مائير إلى الأرض في ساعة مبكرة من صباح يوم غد الجمعة.

وقد أمضى مورجان 272 يوما في الفضاء، بينما أمضى مائير وسكريبوتشكا 205 أيام، وفقا لناسا.

ووصل كاسيدي ورائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر الأسبوع الماضي إلى المحطة، حيث من المقرر أن يبقوا مدة 196 يوما.

وقال كاسيدي، في بيان، :"كل ما نتعلمه سيساعدنا في الذهاب إلى القمر والمريخ".