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وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن إصابة مئات البحارة بكورونا

10:41 م الأربعاء 15 أبريل 2020
وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن إصابة مئات البحارة بكورونا

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (د ب ا):

ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مئات من البحارة على متن حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة، والفرقاطة المرافقة لها، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن حاملة الطائرات "شارل ديجول" والفرقاطة "تشيفالييه بول"، وصلتا إلى تولون يوم الأحد الماضي، بعد صدور أمر لهما من وزارة الدفاع بالاتجاه إلى مينائهما، عندما ثارت شبهات حول انتشار فيروس كورونا على متنهما.

وأوضحت الوزارة أن التحاليل جاءت إيجابية لدى668 بحارا من بين 1767 بحارا خضعوا للتحاليل حتى الآن، ولكن هذا الرقم مرشح للارتفاع حيث لم تظهر 30% من نتائج الإختبارات بعد.

وقالت الوزارة إنه تم إدخال31 بحارا المستشفى، وبحار واحد غرفة العناية المركزة.

فيروس كورونا فرنسا وزارة الدفاع الفرنسية

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