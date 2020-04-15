تحالف دعم الشرعية: 547 انتهاكًا حوثيًا لوقف إطلاق النار منذ سريانه
وكالات
رصد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، 547 خرقًا حويثيًا قرار وقف إطلاق النار الشامل، الذي أعلن في 8 أبريل الجاري، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وقال التحالف في بيان له، مساء الأربعاء، إنه يحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفسي في الجبهات القتالية أمام الحوثيين، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الحوثية شملت استخدام كافة أنواع الأسلحة والصواريخ الباليستية.
وشدد التحالف، على تمسكه بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، والتزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل.
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