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الناتو يؤكد الحفاظ على جاهزيته التشغيلية في جميع أنحاء العالم

09:30 م الأربعاء 15 أبريل 2020
الناتو يؤكد الحفاظ على جاهزيته التشغيلية في جميع أنحاء العالم

حلف شمال الأطلسي

بروكسل - أ ش أ

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الأربعاء، أنه يحافظ على جاهزيته التشغيلية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال مهمته في أفغانستان.

وذكر الحلف - في بيان على موقعه الإلكتروني - أن بعثة الدعم الحازم التي يقودها الناتو في أفغانستان ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم قوات ومؤسسات الأمن الأفغانية، وهي تواصل جهودها لحماية المواطنين الأفغان من الإرهاب وتمهيد الطريق نحو سلام دائم في البلاد.

وأوضح الحلف أنه ينفذ تدابير وقائية صارمة للتصدي لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) والتعاون مع الأفغان بطريقة فعالة وآمنة.

وفي الأيام الأخيرة، ساعدت بعثة الدعم الحازم في توصيل الإمدادات للشرطة الوطنية الأفغانية في إقليم نورستان شرقي البلاد، بما في ذلك المواد الطبية ومواد التنظيف والمطهرات ومعدات الحماية الشخصية.

يُشار إلى أن بعثة الدعم الحازم بقيادة حلف الناتو مكلَّفة بتدريب قوات ومؤسسات الأمن الأفغانية، وتقديم المشورة لها ومساعدتها، وتم إطلاقها في الأول من يناير 2015، في أعقاب قوة المساعدة الأمنية الدولية السابقة بقيادة الناتو.

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