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خبير إيطالي في مكافحة كورونا يدعو ترامب إلى عدم إقالة فاوتشي

05:52 م الأربعاء 15 أبريل 2020
خبير إيطالي في مكافحة كورونا يدعو ترامب إلى عدم إقالة فاوتشي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

روما - (د ب أ):

حذر أحد أبرز خبراء مكافحة فيروس كورونا المستجد في إيطاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أنه سيرتكب خطأ "كارثيا" إذا أقال الدكتور أنتوني فاوتشي.

ويتولي فاوتشي منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وهو أعلى مسؤول صحة حكومي ضمن فريق الطوارئ الذي يواجه فيروس كورونا في أمريكا.

ويعتقد أن منصب فاوتشي قد صار مزعزعا بعدما اقترح أن إغلاق الولايات المتحدة في وقت مبكر، كان من شأنه أن ينقذ مزيدا من الأرواح، وبعدما غرد ترامب على موقع "تويتر" تغريدة وسم "إقالة فاوتشي".

وكتب البروفيسور الإيطالي جوزيبي ايبوليتو في خطاب عام، إن إقالة فاوتشي "ستكون خبرا كارثيا، ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للمجتمع الدولي ككل".

ويتولى ايبوليتو منصب المدير العلمي لمستشفى "سبالانزاني" في روما، وهى أعلى مركز طبي لأبحاث وعلاج الأمراض المعدية في إيطاليا.

وأشاد ايبوليتو بزميله الأمريكي قائلا إنه "أحد أهم العلماء في العالم في مجال الأمراض المعدية، كما أنه كان مرشدا ومرجعا عالميا في جميع حالات الطوارئ الصحية خلال العقود الثلاثة الماضية وأكثر".

وقال ايبوليتو "نحتاج إلى قيادة أنتوني فاوتشي، في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر، للتعامل مع التحديات التي يشكلها هذا الوباء لأنظمتنا الصحية".

وقال أخصائي الفيروسات الإيطالي إن مستشفى "سبالانزاني" سوف "يتشرف" بوجود فاوتشي كمستشار له، كما يمكن للسلطات الصحية الإيطالية "الاستفادة من رؤيته وخبرته الرائعة".

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