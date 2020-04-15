اليابان تؤكد ضرورة الحد من التعامل بين البشر لاحتواء وباء كورونا

طوكيو- (أ ش أ):

شدد فريق عمل مكافحة فيروس كورونا في اليابان، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحد من التعامل بين البشر لاحتواء الوباء، قائلا إن 420 ألف شخص معرضين لخطر الموت ما لم يتخذوا إجراءات وقائية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن فريق وزارة الصحة المكلف بالتعامل مع الإصابات الجماعية بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي استبعد رغم ذلك أن تصل عدد الوفيات في اليابان بسبب هذا الفيروس إلى هذا المستوى.

وأضاف الفريق الياباني أنه سيصدر لاحقا تقديرًا لمدى فعالية التدابير التي تهدف للحد من التواصل الاجتماعي لمنع انتشار العدوى في البلاد.

وفي هذا الصدد، قال هيروشي نيشيورا أستاذ في جامعة هوكايدو وعضو رئيس في فريق مكافحة كورونا: "لا نتوقع وفاة 400 ألف شخص أو نحو ذلك (بسبب الفيروس). يمكننا وقف انتشار هذا المرض المعدي إذا قللنا بشكل كبير من الاتصال بين الناس".

ودعا نيشيورا إلى الحد من التعامل بين البشر بنسبة 80 في المئة لوقف ارتفاع عدد الإصابات بنهاية حالة الطوارئ السارية حاليًا حتى 6 مايو في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى.

ووفقًا لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا في اليابان، يمكن أن يصاب 850 ألف شخص بمرض خطير بسبب فيروس كوفيد-19 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المضادة.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى تقليص ما لا يقل عن 70 في المئة من التواصل بين البشر في المقاطعات السبع الخاضعة لحالة الطوارئ التي أعُلنت في 7 أبريل بسبب ارتفاع الإصابات في هذه المناطق. ودعا نيشيورا إلى خفض 80 في المائة من هذه الاتصالات لضمان مستوى الإصابات الجديدة في شهر واحد.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان 8800 حالة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 170 شخصا حتى أمس الثلاثاء.