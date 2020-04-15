الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2200 شخص، خلال 24 ساعة، جراء فيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

أظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصًا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكانت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة قد تراجعت نسبيًا خلال اليومين الماضيين، إذ بلغت، الإثنين، 1509 حالة وفاة، بينما كانت في اليوم السابق (1514 وفاة).

ولامست الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مليوني حالة حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات العالمية نحو 125 ألف وفاة.

وتم تشخيص أكثر من 600 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وحدها، وفقًا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.​