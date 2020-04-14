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بنسبة 569%.. المالية السودانية تعلن زيادة أجور موظفي الدولة

10:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
بنسبة 569%.. المالية السودانية تعلن زيادة أجور موظفي الدولة

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ا

السودان - (أ ش أ)

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، زيادة أجور موظفي الدولة بنسب متفاوتة، وذلك في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية.

وقال البدوي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيهًا سودانيًا، (الدولار يعادل نحو 55 جنيهًا في البنك المركزي) إلى 3000 جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر ابريل الجاري.

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