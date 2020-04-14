الرئيس العراقي: المعركة ضد كورونا لم تنته وأمامنا تحديات كثيرة

بغداد - (د ب أ)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تنته بعد وأمامنا تحديات كثيرة والانتصار النهائي على الوباء لم يتحقق حتى الآن.

وأضاف الرئيس العراقي، خلال استقباله عددًا من القيادات الطبية بحضور وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، "ستُذكر عبر التاريخ، وبفضل توجيهاتكم ونصائحكم لإخوانكم العراقيين كيف تمكنا حتى هذه اللحظة من تجاوز ما كنا نخشاه رغم الإمكانيات المحدودة للقطاع الصحي".

وأوضح "المطلوب هو الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإرشاداتها اليومية، بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العراقيين من هذه الجائحة".

وأكد الرئيس العراقي أن "الفرق الطبية والصحية جابهت الوباء وقدمت التضحيات كما تصدى العراقيون الشرفاء للارهاب".

وتعتزم السلطات العراقية، تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، للسيطرة على فيروس كورونا لأن البلاد لا تزال في دائرة الخطر حيث سجلت اليوم 1400 حالة إصابة و78 حالة وفاة في جميع مدن العراق بما فيها مدن اقليم كردستان الثلاثة.