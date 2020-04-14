المرصد: تركيا تنقل مرتزقة إلى ليبيا وحصيلة قتلاها 190 شخصًا

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بأن تركيا، نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لها، إلى ليبيا، لمساندة ميليشيات الوفاق في طرابلس، ضد قوات الجيش الليبي.

وذكر المرصد، عبر موقعه الإلكتورني، أنه رصد حتى اليوم الثلاثاء، دخول نحو 5050 من المرتزقة الموالين لتركيا، فيما سجل مقتل 190 من المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة، في ليبيا.