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تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو المقبل

01:16 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو المقبل

الخطوط الجوية التركية

إسطنبول- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو.

وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى الأول من مايو.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد ركاب الشركة تراجع بـ53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.

الخطوط الجوية التركية إسطنبول تركيا

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