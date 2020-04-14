تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو المقبل
إسطنبول- (د ب أ):
أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو.
وكانت الشركة أعلنت مطلع الشهر تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى الأول من مايو.
ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن عدد ركاب الشركة تراجع بـ53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.
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