روسيا تسجل 22 وفاة و2774 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 22 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 170 حالة.

كما سجلت 2774 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و102 إصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60% من إجمالي الإصابات سُجل في العاصمة موسكو وحدها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن الزيادة الجديدة تعادل نسبة 15% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1694 حالة.