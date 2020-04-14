ترامب: أوضاعنا مستقرة وسنحاول مساعدة الدول بأجهزة التنفس

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة المنعقد في البيت الأبيض، لكشف مستجدات وباء كورونا، أن الأوضاع في المناطق الأكثر تتضررًا من وباء كورونا في بلاده، تتحسن وتستقر.