ترامب: أوضاعنا مستقرة وسنحاول مساعدة الدول بأجهزة التنفس
12:39 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستحاول مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة المنعقد في البيت الأبيض، لكشف مستجدات وباء كورونا، أن الأوضاع في المناطق الأكثر تتضررًا من وباء كورونا في بلاده، تتحسن وتستقر.
الخبر التالى:ترامب: نسبة الوفيات في بلادنا مقارنة بدول أخرى ضئيلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2190
عدد المصابين
-
488
عدد المتعافين
-
164
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1897373
عدد المصابين
-
440273
عدد المتعافين
-
117569
عدد الوفيات
إعلان