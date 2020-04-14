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رئيس الاحتلال يمنح جانتس مهلة 48 ساعة للانتهاء من تشكيل الحكومة

12:24 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
رئيس الاحتلال يمنح جانتس مهلة 48 ساعة للانتهاء من تشكيل الحكومة

رؤوفين ريفلين

وكالات

منح رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس الكنيست بيني جانتس، مهلة 48 ساعة، تنتهي الأربعاء المقبل، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وانتهت بمنتصف الليل بالتوقيت المحلي، لدولة الاحتلال الإسرائيلي، المهلة الممنوحة لجانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان جانتس، يجري مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكوم وحدة طارئة من أجل التعامل بشكل أفضل مع تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت المحادثات الأسبوع الماضي، ولم يمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ورفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس الأحد، طلب جانتس، منحه مزيدًا من الوقت لتشكيل الحكومة، مما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو

رؤوفين ريفلين الاحتلال الإسرائيلي حزب أزرق أبيض بيني جانتس

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