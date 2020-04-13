ترامب: أعداد الإصابة بكورونا ثابتة ونُحرز تقدمًا في مواجهة الفيروس

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت ثابتة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، ونقلته فضائية العربية "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا".