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ترامب: أعداد الإصابة بكورونا ثابتة ونُحرز تقدمًا في مواجهة الفيروس

11:57 م الإثنين 13 أبريل 2020
ترامب: أعداد الإصابة بكورونا ثابتة ونُحرز تقدمًا في مواجهة الفيروس

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت ثابتة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، ونقلته فضائية العربية "ما زلنا نحرز تقدما في مواجهة فيروس كورونا".

دونالد ترامب فيروس كورونا

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