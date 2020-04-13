غدا.. "النقل العراقية" تسير 4 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من 3 دول
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تسيير أربع رحلات غدا الثلاثاء لإعادة عراقيين عالقين في ثلاث دول.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية عن الوزراة قولها - في بيان - "نعلن جدول الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
وأوضحت الوزراة أن الجدول يشمل أربع رحلات لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بواقع رحلتين الى اسطنبول وواحدة الى كل من القاهرة ودبي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2190
عدد المصابين
-
488
عدد المتعافين
-
164
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1897373
عدد المصابين
-
440273
عدد المتعافين
-
117569
عدد الوفيات
إعلان