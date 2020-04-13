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غدا.. "النقل العراقية" تسير 4 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من 3 دول

08:56 م الإثنين 13 أبريل 2020
غدا.. "النقل العراقية" تسير 4 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من 3 دول

رحلات جوية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن تسيير أربع رحلات غدا الثلاثاء لإعادة عراقيين عالقين في ثلاث دول.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية عن الوزراة قولها - في بيان - "نعلن جدول الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأوضحت الوزراة أن الجدول يشمل أربع رحلات لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بواقع رحلتين الى اسطنبول وواحدة الى كل من القاهرة ودبي.

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رحلات جوية بغداد

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