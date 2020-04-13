الصحة العالمية: سنصدر 6 إرشادات للدول الراغبة في تحفيف القيود
وكالات
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن إصدار 6 إرشادات للدول الراغبة في تخفيف القيود والحظر المرتبط بإجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة عقد في جينيف، أن وباء كورونا له تداعيات اجتماعية والكثيرون لا يحصلون على الخدمات الطبية والصحية، وعلى الدول ضمان تتبع الإصابات الجديدة والسيطرة على انتقال العدوى قبل رفع القيود.
وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة سننشر مذكرة تشتمل على توجيهات أساسية للدول التي تعتزم تخفيف الإجراءات الاحترازية.
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