الإمارات تسجل 3 حالات وفاة جديدة بـكورونا وشفاء 172 مصابا

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين تسجيل 3 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19) ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 25 حالة.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث باسم قطاع الصحة في الإمارات للصحفيين اليوم إن وزارة الصحة سجلت شفاء 172 حالة من الفيروس وتعافيها تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 852 حالة.

كانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أمس الأحد تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 4123 حالة.