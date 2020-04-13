تراجع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في بريطانيا

لندن- (بي بي سي):

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 11329 بعد أن تم تسجيل وفاة 717 من المصابين بالفيروس يوم أمس.

ويمثل رقم ضحايا الأمس تراجعا في حصيلة الضحايا اليومية حيث كان أمس الأول 737 بينما شهد السبت الماضي وفاة 917 شخصا.