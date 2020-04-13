تراجع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في بريطانيا
04:42 م الإثنين 13 أبريل 2020
لندن- (بي بي سي):
ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 11329 بعد أن تم تسجيل وفاة 717 من المصابين بالفيروس يوم أمس.
ويمثل رقم ضحايا الأمس تراجعا في حصيلة الضحايا اليومية حيث كان أمس الأول 737 بينما شهد السبت الماضي وفاة 917 شخصا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2065
عدد المصابين
-
447
عدد المتعافين
-
159
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1837785
عدد المصابين
-
421515
عدد المتعافين
-
113312
عدد الوفيات
إعلان