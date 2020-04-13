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روسيا: ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا دقته تقترب من 100%

12:49 م الإثنين 13 أبريل 2020
روسيا: ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا دقته تقترب من 100%

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار..مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.

وأضاف المركز في بيانه أن الاختبار الجديد جرى فيه تسريع جميع العمليات الروبوتية واليدوية وتقليل مستوى الأخطاء المحتملة، موضحا أن عملية إعداد العينة للفحص تستغرق عشر دقائق، بينما تستغرق في الاختبارات الأخرى نصف ساعة أو أكثر، وأن الاختبار الجديد لا يقل دقة عن نظائره في العالم وروسيا ويعطي نتيجة تقترب من 100 ٪، كما يسمح بتحديد آثار وجود الفيروس في اللعاب، مؤكدا أن الشركات المتعاونة معه على استعداد لإنتاج ما يصل إلى مليون اختبار شهريا.

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فيروس كورونا الاختبار السريع لكورونا مركز جينوتيك الروسي للطب الوراثي

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