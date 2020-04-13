شفاء أكثر من نصف المصابين بكورونا في ألمانيا

برلين- (بي بي سي):

قال مسؤولون ألمان إن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد يزيد عن عدد من لا يزالوا يعانون من أعراض الإصابة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ألمانيا نحو 127 ألفا ما يجعلها في المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات.

إلا أن عدد الوفيات في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة آلاف وهو ما يعد رقما غير كبير نسبيا، فبريطانيا صاحبة المركز السادس في عدد الإصابات سجلت أكثر من 10 آلاف وفاة.