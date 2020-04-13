أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 110

10:27 ص الإثنين 13 أبريل 2020
ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 110

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

فادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 110 حالات.

كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 11 ألفا و235 حالة.

وأوضحت أن 181 من المصابين في حالة خطيرة، بينهم 133 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا تل أبيب إسرائيل

الخبر التالى:

كورونا.. قصة مدينتين أمريكيتين تخوضان معركتين مختلفتين مع الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان