ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في إسرائيل إلى 110
تل أبيب- (د ب أ):
فادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 110 حالات.
كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 11 ألفا و235 حالة.
وأوضحت أن 181 من المصابين في حالة خطيرة، بينهم 133 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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