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وزير الطاقة الروسي: نأمل أن تستعيد المحادثات مع أمريكا الثقة المتبادلة

06:32 م الأحد 12 أبريل 2020
وزير الطاقة الروسي: نأمل أن تستعيد المحادثات مع أمريكا الثقة المتبادلة

ألكسندر نوفاك

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أنه أجرى خلال الأسبوع الماضي 5 إلى 6 اتصالات هاتفية مع وزير الطاقة الأمريكي، للتوصل إلى حل لوضع سوق النفط الحالي.

وأوضح وزير الطاقة الروسي في حوار مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه يأمل أن تستعيد المحادثات مع أمريكا الثقة المتبادلة وأن تؤدي لحوار مستمر في مجال الطاقة، مضيفا : "طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام".

وكان نوفاك قد أعلن مؤخرا أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.

وقال نوفاك إنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 ملايين برميل يوميا ، مضيفا أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة ، مشيرا إلى أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصفقة.

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ألكسندر نوفاك موسكو روسيا أمريكا

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