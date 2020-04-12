محافظ الفيوم: تجهيز 7 منافذ لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

الفيوم – حسين فتحي:

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الانتهاء من تجهيز 7 مدارس بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الفئة المتضررة بسبب فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل حتى يوم الخميس 16 أبريل الجاري.

وأشار "الأنصاري" إلى أنه جرى تجهيز مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس بدلاً من مكتب بريد جرفس، ومدرسة عبور أبشواى الابتدائية ومدرسة المرسلين بقرية زيد التابعة لمركز أبشواى بدلاً من مكتب بريد زيد، والمدرسة الإعدادية بنات بطامية بدلاً من مكتب بريد طامية الفرعي، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإطسا بدلاً من مكتب بريد أبجيج، ومدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بدلاً من مكتب بريد الشيخ حسن، ومدرسة الشواشنة الابتدائية بدلاً من مكتب بريد الفلاح الغربي، بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، التي جرى اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

وطالب محافظ الفيوم، أبناء المحافظة والمستحقين من العمالة غير المنتظمة، بضرورة عدم التوجه إلى المنافذ التي جرى تجهيزها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمدارس ومكاتب البريد وفروع بنك التنمية، إلا بعد وصول رسالة نصية عبر هاتف المستحق قبل اليوم المحدد للصرف بـ24 ساعة.